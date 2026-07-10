Marmarabirlik'in geliştirdiği zeytinyağlı kakaolu fındık kreması, Türkiye genelinde satışa sunulmasının ardından Almanya, Avusturya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihraç edilmeye başlandı.

Marmarabirlik'in zeytinyağlı kakaolu fındık kreması 8 ülkeye ihraç ediliyor Marmarabirlik'in geliştirdiği zeytinyağlı kakaolu fındık kreması, Türkiye genelinde satışa sunulmasının ardından Almanya, Avusturya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihraç edilmeye başlandı.

Türkiye'nin en güçlü kooperatif markalarından olan ve geliştirdiği zeytinyağlı kakaolu fındık kremasını tüketicilerin beğenisine sunan Marmarabirlik, kahvaltılık ürün kategorisinde ürün yelpazesini genişletiyor.

Kapsamlı tüketici beklentisi analizleri ve AR-GE çalışmalarının ardından Marmarabirlik'e ait reçeteyle geliştirilen zeytinyağlı kakaolu fındık kremasında yüzde 9 zeytinyağı ve yüzde 18 fındık oranı bulunuyor.

Türkiye genelindeki zincir marketlerde 400 gramlık cam kavanozda raflardaki yerini alan ürünün 8 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Birliğin ürünleri kahvaltı sofralarında yer buluyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AA muhabirine, 72 yıllık kurumsal yapısıyla Marmarabirlik'in sofralık siyah zeytin, zeytinyağı, yeşil zeytin, zeytin ezmesi, soslu zeytin ve dilimli zeytin gibi ürünlerle bugüne kadar kahvaltı sofralarında yer aldığını söyledi.

Marmarabirlik olarak AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Yıldız, geliştirdikleri yeni ürünlerle birliğin sektördeki büyümesini devam ettirdiklerini aktardı.

Yıldız, ürettikleri zeytinyağlı kakaolu fındık kremasıyla kahvaltı sofralarına yeni bir lezzet kattıklarını belirterek kahvaltı sofrasında tüketicilerin ihtiyaç duyduğu her kategoride Marmarabirlik kalitesini sunabilmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının kahvaltı kategorisindeki büyüme vizyonlarının önemli adımlarından biri olduğuna değinen Yıldız, şöyle konuştu:

"Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasıyla kahvaltılık ürünlerde adeta nirvanaya ulaştık. İnovatif ürün çalışmalarına devam ediyoruz. Kuruma katma değer sağlayacak ve kendi alanında tek olan bir ürünü Türkiye'de piyasaya sunduk. Mutluyuz, gururluyuz. Çocuklarımıza ve çikolata sevenlere sağlıklı bir ürün hazırladık. Zeytinyağlı kakaolu fındık kreması trans yağ ve palm yağı içermiyor. İçinde yüzde 9 zeytinyağı olan, çok güzel da nefaseti (lezzeti) olan bir ürünü hazırlayıp sunduk. Şu an Türkiye'de birçok noktada satılıyor ve dünyada da 8 ülkeye ihracatımız başladı."

"Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının katkısıyla hedefimize ilerliyoruz"

Yıldız, Marmarabirlik gibi kıymetli bir kuruma, daha da güç verecek çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ürünle ilgili hep olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, İsviçre ve İngiltere ilk etapta ihracata başladığımız ülkeler. Bu yıl tüm ürünlerdeki ihracat hedefimiz 50 milyon dolar. Zeytinyağlı kakaolu fındık kremasının katkısıyla bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Marmarabirlik olarak 73 ülkeye ihracat yapıyoruz. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinde bu yıl ihracat şampiyonu olduk."

Yıldız, bu ürünle yurt dışındaki etnik pazarlarda güçlü bir yer edinmeyi amaçladıklarını dile getirerek daha sonra Avrupa başta olmak üzere, uluslararası pazarlarda büyümeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Ürünün 400 gramlık cam kavanozda raflardaki yerini aldığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Ürünün ambalaj çalışmaları devam ediyor. 20 gramlık ambalajlarda üretilerek kumanyalarda ve pikniklerde kullanılabilecek. Bir de restoranlara ve otel zincirlerine yönelik büyük ambalajlarda satışını yapmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik AR-GE'si tarafından geliştirilen kaliteli ve sağlıklı ürünleri hassasiyetle sofralara iletiyoruz. Ayrıca 20 gramlık küçük paketlerin okullar açıldığında çocukların beslenme kutularında da yerini alacağını düşünüyoruz. Annelerimiz güvenle bu ürünü beslenme kutularına koyabilirler."