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Ekonomi

Marmarabirlik yarın ortaklarına 231 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın dördüncü dilim olarak 231 milyon lira ödeme yapılacak.

Hande Durmuş  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Marmarabirlik yarın ortaklarına 231 milyon lira ödeyecek

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklara, 2-15 Aralık tarihlerinde teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık olarak 231 milyon lira ödenecek. Ortaklar, dördüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı 24 Ekim'den bu yana 2 milyar 777 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, bu ödemeyle 1 milyar 221 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytin alımlarında taban fiyatın 45 lira, tavan fiyatın 125 lira olduğu 2023-2024 ürün alım kampanyasının sonuna yaklaştıklarını bildirdi.

Kampanya süresince üreticilerin sorunsuz şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim ettiğini belirten Asa, tüm kooperatif bölgelerinde 18-20 dane zeytin alımlarının ortalama yüzde 41 olduğunu kaydetti.

Zeytin üreticisinin emeğinin ve alın terinin karşılığını aldığını vurgulayan Asa, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gelecekte en çok kazandıran tarım ürünü zeytin olacaktır." ifadesini kullandı.

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