Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,756.46
ETH/USDT
1,197.60
BTC/USDT
16,552.00
BIST 100
4,867.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına 205 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Sinan Balcıkoca   | 24.11.2022
Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ürün alımlarına geçen 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 694 milyon lira tutarında, 27 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 5 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 25 Kasım Cuma günü 205 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar, Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının sıkıntısız şekilde devam ettiğini bildirdi.

Asa, Marmarabirlik'e bağlı kooperatif bölgelerinde bir önceki yıla göre yüzde 47 artış ile 289 bin 490 ton zeytin üretimi beklendiğini, zeytinyağı üretiminde de yüzde 31 oranında artış yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik’in aktifleri, öz kaynakları her geçen yıl daha da büyümektedir. Eğer büyüyemeseniz, küçülürsünüz. Bu nedenle büyümek ve üretimde faaliyetlerimizi geliştirmek zorundayız. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 2023 yılını büyüme yılı olarak görüyoruz, 60 bin ton ürün alım hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu yıl açıklanan fiyatlar ile gelecek yıl artış yapılmasa bile üretici yine kazanır. Yeter ki ağaçlarına baksınlar, üretimde devamlılığı sağlasınlar. Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır. Bir zamanlar zeytin fiyatı peynir fiyatı ile mukayese edilirdi. Açıklanan ürün alım fiyatları ve zeytin olgunlaştıktan sonra perakende satış fiyatı ile birlikte bu mukayese ortadan kalkmış olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle restore edilen Kurşunlu Camisi sular altında
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Seydişehir-Antalya karayoluna kar yağdı
Bakan Akar, MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak

Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor

Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler

"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı

"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet