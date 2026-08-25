Malya Tarım'da işlenip paketlenen sertifikalı tohumlar çiftçilere bayiler aracılığıyla ulaştırılıyor

Ülkenin önemli tohumluk hububat üretim merkezlerinden olan işletmede, yaklaşık 89 bin dekar alanda sertifikalı tohum için yapılan hububat ve yem bitkisi hasadı tamamlandı.

Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmede, üreticiler için sertifikalı tohum hazırlama süreci ve paketleme işlemleri devam ediyor.

Malya Tarım İşletmesinde ziraat mühendisi Yiğit Yılmaz Gönenç, AA muhabirine, hasat edilen mahsullerin çiftçiler için işletmenin tohum hazırlama tesislerinde el değmeden, modern ve son teknolojik ekipmanlar kullanılarak paketlendiğini söyledi.

Elde edilen hububatın yabancı maddelerden ayrıştırılarak temizlendiğini ve ebatlandırma için gravite tablasına girdiğini ifade eden Gönenç, tüm işlemlerin ardından paketleme yapıldığını belirtti.

Gönenç, hububat depolamak üzere çelik silolarda 10 bin ton, ambarlarda 15 bin tona kadar depolama yaptıklarını ve bu ürünleri çiftçilere ekim yapmak üzere tohum olarak hazırladıklarını anlatarak, "Tesisimizde saatte 10 ton tohum hazırlama kapasitesine sahip bir tohum eleme sistemimiz, saatte 20 tona kadar da tohum paketleme kapasitesine sahip bir paketleme tesisimiz bulunmaktadır. Günlük 250 ila 300 ton kadar tohumu çiftçiye ekilmek üzere hazırlama kapasitesine sahip bir işletmeyiz. Toplamda 12 bin ton hububat tohumu ve 500 ton yemlik baklagil tohumu üretip satabilme kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Sertifikalı tohum 7 bin tondan 12 bin tona çıktı

Üretilen mahsulün içinden tohumluk üretimine uygun olanını ayırdıklarını belirten Gönenç, uzun yıllar ortalaması 7 bin ton civarında seyrederken bu yıl bereketli yağışların etkisiyle tohumların 12 bin tona kadar çıktığını, bu nedenle tohum hazırlama kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Bu üretimin Türkiye'deki sertifikalı hububat tohumu üretiminin yaklaşık yüzde 2'sine tekabül ettiğini vurgulayan Gönenç, tesislerde paketleyip hazırladıkları tohumları sertifikasyon işlemlerini yaptıktan sonra çiftçilere bayiler aracılığıyla ulaştırdıklarını ifade etti.

Gönenç, sertifikalı tohumla yapılan üretimin yüzde 20 ila 300 oranında verim artışı sağladığı için TİGEM olarak çiftçiyi sertifikalı tohumla desteklemenin birinci misyonları olduğunu anlatarak, "Sertifikalı tohum üretimine gösterdiğimiz önem çiftçimizin verim artışına duyduğumuz hassasiyetten gelmektedir. Çiftçinin verim artışı ülkenin kalkınmasında büyük fayda gösterecektir. Kurum ve işletme olarak da çiftçilerimizin sertifikalı tohumluğa yönelmesi, verimlerinde artışı beraberinde getirmektedir. Bu yüzden çiftçimizi sertifikalı tohum konusunda destekliyor, kaliteli ve sağlıklı üretim yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Çiftçiler için kaliteli ve verimli çeşitlerin geliştirildiğini belirten Gönenç, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM'in (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) geliştirdiği 'Tarm-92' ve 'Burakbey' gibi arpa çeşitlerimiz bölgeye uyumlu, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı, tarafımızdan ilaçlanmış ürünler olup özellikle İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Kars, Sivas, Ankara, Polatlı, Çankırı, Yozgat gibi yerlere dağıtımı yapılmaktadır. Bunun yanında yine TAGEM tarafından geliştirilen 'Bayraktar 2000', 'Bezostaja 1' ve 'ES 26' çeşidi buğdaylarımız yine tarafımızca sertifikalandırılıp çeşitli illere dağıtımı, satışı yapılmakta, ulaştırılmaktadır. Çiftçimize bol bereketli bir sezon diliyorum."