Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Cardona, "Türkiye bölgenin hatta dünyanın en dinamik ekonomilerinden bir tanesi." dedi.

İSTANBUL

Malta Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, Malta Ticaret Odası iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Malta İş konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıya katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu konsey vesilesiyle güzel bir fırsatı değerlendirme şansı yakaladıklarını söyledi.

"Ükelerimizdeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere buradayız." diyen Cardona, mevcut ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için çalışacaklarını ve her iki ülkenin faydasına olacak şekilde daha fazla sinerji oluşturacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin AB nezdindeki katılım çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin AB sürecine ve Gümrük Birliği Anlaşmasına değinen Cardona, "Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile söyledikleriyle ilgili olarak biz AB ülkesi olarak Türkiye-AB arasında en yakın ilişkileri destekliyoruz. Malta olarak biz şuna inanıyoruz ki hakikatten Türkiye'nin mümkün olduğunca en yakın şekilde AB bünyesinde olması hepimizin çıkarına olacaktır. Bu anlamda Malta hükumeti adına söz vermek isterim sizi ve Türkiye'nin AB nezdindeki katılım çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte çok önemli adımlar atıldığını ve heyet toplantılarının gerçekleştirildiğini aktaran Cardona, "Amacımız kurumlar ve şirketler arasında doğrudan temas kurmak. Bugün bir adım daha atıyoruz, bu istikamette biraz daha ilerliyoruz. Amacımız daha derinlemesine bu ilişkileri geliştirmek özellikle ticaret ve yatırım anlamında üstümüze düşeni yapmak için buradayız." dedi.

Bakan Cardona, Türkiye'nin bölge ve dünya ekonomisi için önemine dikkati çekerek, "Türkiye bu bölgenin ve hatta dünyanın en dinamik ekonomilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bizim için bir çok fırsatı barındıran bir ülke ve özel sektörümüzün de bu fırsatların peşine düşmesini canı gönülden istiyoruz." şeklinde konuştu.

Malta'nın ekonomik başarısında Türk firmaların da katkı sağladığını ve bunun uluslararası ticaret için yararlı olduğunu ifade eden Cardona, Türk müteahhitlerin ülkede yaptığı çok başarılı çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Özellikle ulaşım, lojistik alanında farklı iş birlikleri yapılabileceğini belirten Cardona, "Ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz artırabiliriz. Türkiye'den yapılan ithalat şu anda 170 milyon avro civarında. En büyük pay burada mineral yakıtlar alanında. Bunun dışında çok farklı sektörler var, denizcilik, elektrik cihazları, mekanik ürünler gibi. Malta'dan Türkiye'ye yapılan ihracata bakacak olursak 20 milyon avronun üzerinde 2017 yılı için. Yüzde 50'lik bir artış olmuş daha önceki rakamlara kıyasla." değerlendirmesini yaptı.

"Son 5 yılda ilişkilerimiz inanılmaz şekilde gelişti"

Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela da iş konseyi vesilesiyle çok farklı sektörlerin bir araya geldiğini dile getirdi.

Türkiye ile Malta arasında diplomatik ilişkiler kurulduğundan beri ikili ilişkilerin sürekli olarak güçlendiğini ve birçok anlaşmanın imzalandığını aktaran Abela, "Son 5 yıla bakacak olursak ilişkilerimiz gerçekten inanılmaz bir şekilde gelişti. Hem ikili siyasal ve ekonomik alanda ve aynı zamanda bölgesel olarak başkentler arasında ilişkilerimiz ve diplomatik ilişkilerimiz de hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Gerçekten bu çok güzel bir temel." dedi.

Malta Büyükelçisinin Ekim 2017’de Ankara’da görevine başladığını ve ikili ekonomik ilişkiler direkt temaslar sayesinde daha da güçleneceğini dile getiren Abela, "Şirketler, yetkililer ve kurumlar arasında Mart 2018’de Malta’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte bir yuvarlak masa toplantısı yapmıştık. Geçen aralık ayında Türkiye Dışişleri Bakanını misafir etme imkanım oldu. Aynı zamanda DEİK Başkanı da misafirimiz oldu. Bu çok olumlu gecen toplantıdan sonra Türkiye’ye desteklerimiz daha fazla sağlayacağımızdan bahsettik özellikle AB konusunda." ifadelerini kullandı.

Abela, şu anda Malta’yı bir işbirliği ortağı olarak düşünmenin en uygun zaman olduğunu ve son zamanlarda Malta'nın etkileyici ekonomik bir büyüme yakaladığını ifade etti.

Malta'nın güçlü bir büyüme gösterdiğini aktaran Abela, şunları kaydetti:

"Ortalama büyümeye baktığımızda yüzde 6,2 idi. Bu da AB ülkeleri arasında en yüksek oran sayılmaktadır. Trend devam etti ve birçok yabancı yatırımcı ülkemize geldi. Diğer taraftan Malta ve Türkiye arasındaki ikili ticaret Ocak-Ekim 2018'de çok gelişse de bu yeterli değil ve daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Turizm akımlarına baktığımızda ikili ülke arasındaki 2014’ten beri büyük bir gelişme yaşanıyor. Malta gittikçe daha fazla ziyaretçiyi ülkeye çekiyor. 2017’de 14 bin Türk vatandaşı Malta’yı ziyaret ederken Malta’dan 16 bin Malta vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. 2018 istatistiklerine baktığımızda bu olumlu trend aynı şekilde devam etti. Ayrıca 2017'de 2 bin den fazla Türk vatandaşı, öğrenci, iş adamları ve diğer alalardan kişiler İngilizcelerini ilerletmek için Malta’ya geldi."

Türkiye-Malta arasında önemli iş birlikleri bulunduğuna dikkati çeken Abela, "Malta’dan Türk piyasasına ihracat yapılacağı gibi Orta Asya ve Ortadoğu’ya da ihracat yapılabilir. Malta’dan da ticaret yolları sayesinde Batı Afrika’ya açılma yolu var. Bu tür partnerlikler küresel ekonomiden bahsettiğimiz zaman şart. Küresele ekonomi gittikçe gelişmekte ve yeni pazarlar kurulmaktadır. Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyareti iki ülke arasında çok güçlü köprüler kuracaktır." şeklinde konuştu.

"Maltalı dostlarımızın desteğini istiyoruz"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye'nin Malta ile siyasi ilişkiler yanında ticari ilişkilerinin de köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve geçmişte kendisinin de hazır bulunduğu birçok ziyaret vesilesiyle iki ülke temsilcilerinin bir araya geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Malta'daki yatırımlarına değinen Olpak, "Türkiye'nin toplam yatırımlarının Malta’da ulaştığı seviyenin 1 milyar doların üzerine çıkmış olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururun Maltalı firmaların da aynı şekilde Türkiye’de daha fazla yatırım yapmasıyla da dengelenmesini arzu ediyoruz. Bu önemli başlıklarımızdan birisi." dedi.

Konseyde ve iki ülke arasında birçok farklı projeden bahsedildiğini ve bunların içerisinde sıkça bahsedilenlerden birisinin Malta - Gozo Tünel Projesi’nin olduğunu anlatan Olpak şunları kaydetti:

"Bu proje de inşallah arzu ederiz ki müteahhitlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi rekabet koşulları içerisinde fırsat oluşturacaktır.

İki önemli hususa değinmek istiyorum. Bunlardan birisi AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. Biz bunu her ortamda söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Türkiye’nin toplam olarak GSYH’sinin yüzde 20’sini ihraç ettiği bir sürecin içerisinde gerçekten demode kelimesinin bile karşılamadığı bir süreçle karşılaştığımız AB Gümrük anlaşması güncelleme sürecinde biz Maltalı dostlarımızın başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bizlere verdiği desteğin artarak devam etmesini istiyoruz.

Ve son olarak DEİK ve karşı kanat kuruluşumuza geldiğimizde 34 yıldır Türk iş dünyasının dışarıya açılan penceresi ve İş Platformu DEİK olarak; 145 iş konseyimiz arasında yer alan, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve başkanlığını Halis Ali Çakmak’ın yaptığı Türkiye – Malta İş Konseyimiz ve karşı kanadımız Malta Ticaret ve Girişimcilik Odası ile tüm bu süreçlerde birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiriyoruz"

Malta Ticaret Odası Başkanı Frank V. Farrugia da Malta olarak toplantıya katılıyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını ve bu iş konseyinin ilişkileri yükseltme arzusunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Farrugia, "Türkiye'ye baktığımızda, ülke olarak Avrupa'da büyüyen bir güç olmuştur ve halen de öyledir. Hem Akdeniz’de hem dünyada DEİK ile ve diğer paydaşlar ile ortak çalışarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiriyoruz. Ticaret istatistikleri açıkça gösteriyor ki ekonomilerimiz arasındaki entegrasyon giderek artıyor. Diyebiliriz ki turizm trafiğinin artısı da Türk Hava Yolları'ndan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Farrugia, Türkiye’nin Malta’daki yatırımlarının çok büyük olduğunu belirterek, Türk firmalarının Malta'da önemli projelere imza attığını kaydetti.

Muhabir: Abdulselam Durdak,Yunus Türk