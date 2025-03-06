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Ekonomi, insana dair

Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor

Malatya'da, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle üretim alanını büyüten bir firma, doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor.

Orhan Yoldaş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Malatya'da doğal yünden ürettiği halıların yüzde 98'ini ihraç ediyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda halı üreticisi Deniz Karyüz, aldığı hibe desteği sayesinde Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan halı fabrikasını büyüttü.

Ürettiği halıları ilk olarak yurt içine ardından yurt dışına satmaya başlayan Karyüz, şunları kaydetti:

"3 bin 200 metrekare alanda çalışıyoruz. Ürettiğimiz halılar tamamen yün malzemeden modern desenler seçerek yapıyoruz ve yurt dışına satıyoruz. Hayvanın üstündeki yünü ipe çevirip, dokuyoruz ve halı olarak ihraç ediyoruz. Halıların yüzde 98'ini ihraç ediyoruz, bunun yüzde 80'i ABD'ye, geriye kalanını Çin, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika gibi ülkelere satıyoruz."

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