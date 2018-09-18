İSTANBUL - Handan Güneş

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Yurt dışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD'li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye'de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz." dedi.

Karavelioğlu, Yerli Makine Teçhizat Destek Programı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanmasına yönelik programın, Türk sanayicisine Türk makinesi kullandırmak açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Günlük 40 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını ve Türk sanayicisinin, Türkiye'nin makinecilerine güvenmesi gerektiğini aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Türk sanayicisinin Türk makinesi kullanmasını arzu etmemiz ve bunun teşvik edilmesinden memnuniyet duymamız basit bir milliyetçilik olarak açıklanamaz. Biz dünyanın makinesini üretiyoruz. Son 15 yılda makine ihracatını 9 katına çıkararak en çok artıran ülkeyiz. Yurt dışına her gün 40 milyon doların üzerinde makine satıyoruz. ABD'li firmalar bu makineler için bize kilogram başına 14-15 dolar ödüyor. Biz aynı makineleri Türkiye'de TL üzerinden son derece avantajlı fiyatlara satıyoruz. Dünya sanayicisi, Türkiye'nin makinecilerini tercih ediyorsa Türk sanayicisinin de ülkesine, ülkesinde üretilen makinenin kalitesine güvenmesi gerekir. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı program son derece değerli ve önemli."

"Türkiye sanayisi verimliliğe odaklanmalı, israftan kurtulmalı"

Kutlu Karavelioğlu, Türk sanayisinin verimlilik odaklı yeniden yapılanmaya ve kaynak israfından kurtulmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Karavelioğlu, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankacılık sektörü, 2001 krizi sonrası dönemde bunu başardı. Biz de bu süreci fırsata çevirebiliriz. Kaynak maliyetlerinin arttığı ve finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte petrol ürünlerinden sonra en çok ithal ettiğimiz ikinci kalemin makine olması hak ettiğimiz bir durum değil. Türkiye sanayisi artık yeni bir döneme kapı açmalı ve 'dövizle borçlanarak makine ithal etme' anlayışı tamamen bitmeli diye düşünüyoruz. Sanayicimizin yeni veya tevsi yatırımlarında yerli makine kullanımını teşvik eden her türlü açılımı da sonuna kadar destekliyoruz. Kamu kesimi, yeni alımlarda Türk makinesini mecburi hale getirerek üzerine düşeni yaptı. Simdi sıra mal ve hizmet üretenlerde..."

"İthal eden değil, ihraç eden ülke olalım"

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin, makine imalatında uzmanlaşmış, teknik ve mühendislik bilgisi kuvvetli bir ülke olduğuna işaret ederek, "Sanayicilerimiz makine, yani üretim konusundaki çözüm ortaklarını Türkiye’den seçerlerse yabancıya bağımlılıktan kurtulurlar. Teknolojileri de emin ellerde, hatta kendi bünyelerinde gelişir." dedi.

Karavelioğlu, KOSGEB'in kredi faiz desteğinin, yüksek teknolojiye erişilebilir fiyatla ulaşma noktasında önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Teminat sorunu yaşayan KOBİ’ler başta olmak üzere sanayicimiz bu tip destekleri sonuna kadar kullansın, Türkiye, teknolojiyi ithal eden değil, üretip ihraç eden bir ülke olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.