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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
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Ekonomi

'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panellerinin bugün üretim bandından indirileceği bildirildi.

Murat Temizer   | 19.08.2020
'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi kapsamında önemli bir adım atılacağına dikkati çeken Dönmez, "'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.


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