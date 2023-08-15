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Ekonomi

Londra Borsası'nda OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapılacağına ilişkin "sahte" basın açıklama yayımlandı

LSE Sözcüsü, "Bu basın açıklaması haber kaynağı ortaklarımızın birinden geldi ve onların bildirimi üzerine internet sitemizden kaldırıldı." dedi.

Nuran Erkul Kaya  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Londra Borsası'nda OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapılacağına ilişkin "sahte" basın açıklama yayımlandı

Londra

Londra Borsası'nın (LSE) internet sitesinde, ABD merkezli bir şirketin yapay zeka robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketine bir milyar dolar yatırım yapacağına ilişkin yayımlanan basın açıklaması, sahte olduğunun anlaşılması üzerine kaldırıldı.

New York merkezli Ripplewood şirketinin ChatGPT için bir milyar dolarlık yatırım planladığına ilişkin açıklamanın finansal haberler sağlayıcısı Alman EQS tarafından yayımlanmasının ardından LSE'nin internet sitesinde basın açıklamaları bölümünde de yer aldı.

LSE sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "LSE internet sitesinde ve diğer haber platformlarında hatalı olma olasılığı bulunan bir basın bülteninin bulunduğu konusunda bilgilendirildik. Bu basın açıklaması haber kaynağı ortaklarımızın birinden geldi ve onların bildirimi üzerine internet sitemizden kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, Ripplewood, şirket adına yapılan sahte basın açıklamasının araştırılması için avukatlarını görevlendirdi.

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