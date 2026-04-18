Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Liseler arası enerji verimliliği proje yarışmasının sonuçları açıklandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak ve gençlerde enerji bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl toplam 57 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların 25'i konut, 11'i sanayi, 12'si tarım ve 9'u ulaşım sektörlerine yönelik oldu.

Toplumda enerji kültürünün oluşturulması, gelecek nesillerde enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi ile enerjinin üretimden nihai tüketime kadar tüm aşamalarda verimli kullanımına yönelik davranışların kazandırılması amacıyla hayata geçirilen yarışmada, başvurular akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda 3 proje dereceye girerken 1 proje de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birinciliği Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı "Atıl Tekstilden Nano-Gümüş Selüloz Kompozit: Enerji Verimliliği ve Küf Dirençli Akıllı Panel" projesi kazandı.

İkincilik ödülü, Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezinin "Tarımsal Sulama Göletlerinde Sürdürülebilir Su Yönetimi için Büyük Veriye Dayalı Tahmin ve Yapısal Optimizasyon Modeli" projesine verildi.

Üçüncülük ise Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "Şehiriçi Trafikte Bekleme Sürelerini Azaltmaya Yönelik Matematiksel Tabanlı Enerji Verimliliği Modeli" projesinin oldu.

Jüri özel ödülüne ise Karatay Bilim ve Sanat Merkezinin "Güneş Paneli Verimliliğinin Soya Parafini Baryum Sülfat Kompoziti ile Artırılması" projesi layık görüldü

