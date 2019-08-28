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Ekonomi

Lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi yüzde 23,8 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 arttığı bildirildi.

Ebru Şengül   | 28.08.2019
Lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi yüzde 23,8 arttı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 arttığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, lisanssız güneş santrallerinin üretimine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,8 artarak 4 bin 410 gigavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde, lisanssız güneş santrallerinde en yüksek üretim ise 985 gigavatsaatle mayıs ayında, en düşük üretim ise 324 gigavatsaat ile ocak ayında gerçekleşti.


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