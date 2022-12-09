Kuru meyvede katma değerli üretim için AR-GE projelerine hız verilecek
Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu kuru meyve sektöründe daha yüksek katma değerli üretim için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve ihracatçıların katılımıyla çalıştay düzenlendi.
İzmir
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ve TÜBİTAK MAM öncülüğünde kurulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Kurutulmuş Meyveler Sektörü ve Geleceği Çalıştayı'nda sektörün araştırma geliştirme ve inovasyon konusundaki hedefleri tartışıldı.
TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı ve INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada TÜGİP'in tüm gıda ve içecek sektörünün bir araya geldiği bir iletişim ağı olduğunu belirtti.
Türkiye'nin tarım anlamında önemli potansiyel barındırdığını ancak bu ürünlere yeteri kadar katma değer sağlayamadıklarını dile getiren Alaşalvar, şunları kaydetti:
"Lider olduğumuz kuru meyvelerde AR-GE anlamında da lider olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda TÜGİP, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve AR-GE maliyetlerini azaltmaları ve işbirliğinin gücünden yararlanmaları için tek bir kaynaktan birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımıyla bütünsel çözümler sunuyor. Türkiye Gıda İnovasyon Platformu ülkemiz gıda sanayisi için birlikte çalışmayı kültüre dönüştürecek oldukça önemli bir potansiyel barındırıyor. Birlikten güç doğar mantığıyla burayı özel sektörün hizmetine açtık. Gıda ve içecek sektörü ile beraber yeni ürünler geliştireceğiz. Ülkemize katma değer yaratacağız."
Cesarettin Alaşalvar, TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi INNOFOOD hakkında da bilgiler verdi.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık da kuru meyve sektörünün son 30 yılda önemli bir gelişim gösterdiğini, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda başarı hikayelerinin yazıldığını anlattı.
Ana prensiplerinin insanlığa bu sağlıklı ürünleri en iyi şekilde sunmak olduğunu aktaran Işık, şöyle konuştu:
"Artık yeni bir dönem başlıyor. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarımızı TÜBİTAK ile birlikte yaparak ülkemizi dünyada farklı bir noktaya taşıyacağız. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu süreci başlatıyoruz. Sadece kuru meyvede değil bütün tarım birliklerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün ülkeler AR-GE inovasyon çalışmalarına çok fazla devlet desteği veriyor. Bu destekten faydalanmayı bilmemiz gerekiyor. Bütün kurumlarımızı bir araya getirip üniversitelerimizle iç bünyemizdeki projeleri gerçekleştireceğiz ve küresel projelerden pay alacağız."
Çalıştay kapsamındaki panellerde, kuru meyve sektörüne yönelik yapılan araştırma sonuçları değerlendirildi, iklim değişikliği ve tüketim trendleri ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.