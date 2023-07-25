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Ekonomi

Kuru meyve ve mamullerinden yılın ilk yarısında 724 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın ilk yarısında 724 milyon 669 bin dolarlık ihracata imza attı.

Fırat Özdemir  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Kuru meyve ve mamullerinden yılın ilk yarısında 724 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlediği bilgilere göre, kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın ilk 6 ayında 142 ülke ve serbest bölgeye 227 bin 631 ton ürün gönderdi.

Yılın ilk yarısında sektör, bu miktarın karşılığında 724 milyon 669 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sektör, en fazla geliri 203 milyon 531 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm, 192 milyon 441 bin dolarla kuru kayısı ve 114 milyon 139 bin dolarla kuru incirden sağladı.

Sektörün en fazla ihracatı 417 milyon 562 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 129 milyon 53 bin dolarla GAİB üyesi firmalarca yapıldı.

Ürünlerin çoğu Avrupa'ya gitti

Üreticiler, en çok ürününü 290 milyon 524 bin dolarla Avrupa'ya ulaştırdı. İhracattaki yüzde 40,1 payı ile sektörün gözde pazarı Avrupa oldu. Sektör ülke bazlı en çok kazancı ise 100 milyon 461 bin dolarla Almanya'dan sağladı. Almanya'yı 70 milyon 556 bin dolarla İngiltere ve 60 milyon 842 bin dolarla ABD izledi.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, sektörün ülke ekonomisi büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin kuru meyve ve mamullerinin kaliteli ve aromalı olduğuna değinen Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün yılın ilk yarısındaki ihracatı 700 milyon doları aştı. İhracatımızda çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı lider ürünlerimiz. Sektörümüzün ekonomiye büyük katkısı var. Yılın ikinci yarısındaki ihracatımızı da geçen yıla göre yükseltmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ürünlerimizin kaliteli ve aromasının iyi olması sebebiyle dünyada talep görüyor. Bizlerde bu talebi karşılarken yüksek katma değerli mamulleri artırarak pazarlarda söz sahibi olmak istiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında önceliğimiz elbette uluslararası fuarlar ve tanıtım çalışmaları. Üyelerimizle dünyanın farklı kıtalarında yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken mevcut pazarlarımızdaki payı da artırmayı planlıyoruz."

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