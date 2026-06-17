Küresel yeşil ekonominin büyüklüğü 10 trilyon doları aştı Dünyada yeşil ekonominin piyasa büyüklüğü Nisan 2026 sonu itibarıyla 10 trilyon doları aştı.

Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, yeşil ekonomi bağımsız bir sektör olarak değerlendirildiğinde, dünyanın üçüncü en büyük sektörü konumuna yükseldi.

Nisan 2026 sonu itibarıyla piyasa büyüklüğü 10 trilyon doları aşan yeşil ekonomi, teknoloji ve sanayi sektörlerinden sonraki en büyük alan oldu ve sağlık sektörünü de geride bıraktı.

Yeşil ekonomi, yenilenebilir enerjinin yanı sıra elektrifikasyon, temiz ulaşım, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve diğer çevresel çözümlerden gelir elde eden çok geniş bir şirket yelpazesini barındırıyor.

LSEG kapsamındaki 21 binden fazla halka açık şirket genelindeki yeşil gelirler 2025'te yüzde 5,3 arttı ve bu 2022'den beri görülen en hızlı büyüme oldu.

Raporda analiz edilen 133 yeşil segmentin yüzde 75'inde gelirler artış gösterdi. Bu geniş tabanlı artış, hızlanan elektrifikasyon, yapay zeka kaynaklı elektrik talebi, artan enerji verimliliği baskıları ve temiz ulaşım alanındaki büyümenin birleşik etkisiyle gerçekleşti.

Elektrikli araçlar ve ileri batarya teknolojileri özellikle öne çıkan alanlar oldu ve 2025'te 62 milyar dolar ek gelir yarattı.

LSEG’in incelediği veriler, 1,5 milyondan fazla yeşil birleşme ve satın almanın gerçekleştiğini ortaya koyarken son 10 yılda toplam 4,1 trilyon dolarlık yeşil işlem tespit edildi. Bu rakam, söz konusu dönemdeki küresel birleşme ve satın alma işlemlerinin yüzde 13,4'üne karşılık geliyor.

Yeşil ekonomi, 2008'den beri küresel hisse senedi piyasalarından yüzde 133 daha iyi performans gösterdi. Aynı dönemde yeşil ekonomideki değerlemeler de genel piyasadan daha hızlı büyürken bileşik yıllık büyüme oranı yeşil ekonomide yüzde 18 ve genel piyasada yüzde 12 oldu.