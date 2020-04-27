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Ekonomi

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 27.04.2020
Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor Fotoğraf: Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı

Londra

Fitch'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.

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