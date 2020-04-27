Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
Londra
Fitch'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında merkez bankalarının bilançolarının "aşırı hızlı" şekilde büyüdüğü belirtilerek, bu yılın sonunda küresel varlık alımlarının 6 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Robert Sierra, "Bu çok büyük bir meblağ. 6 trilyon dolar, 2009 ve 2018 yılları arasında gördüğümüz toplam küresel varlık alımlarının yarısından fazla." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.