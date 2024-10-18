Küresel ticaretin dijitalleşmesinde hükümetlerin tutumu süreci hızlandırabilir
Ticaret sektöründe dijitalleşme, işletmelerin operasyonel süreçlerinden müşteri deneyimine kadar birçok alanda köklü değişimleri getiriyor.
İstanbul
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John W.H. Denton, kağıda dayalı sistemlerin yerine dijital sistemlerin kullanılmasının ticaretin verimliliğini artıracağını ve işletmelere maliyet avantajı sağlayacağını belirterek, bu dönüşümün başarıya ulaşması için hükümetlerin de dijital ticareti önceliklendirmesi gerektiğini söyledi.
Ticaret sektöründe dijitalleşme, işletmelerin operasyonel süreçlerinden müşteri deneyimine kadar birçok alanda köklü değişimleri getiriyor.
Küresel ticaretin dijitalleşme sürecinde ticaret odaları, işletmelerin dönüşümünü destekleyen kilit aktörlerden biri olarak öne çıkarken, dönüşümün başarısı için hükümetlerle işbirliğinin hayati önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Deloitte'un "E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme" raporuna göre, dijitalleşme sayesinde işletmeler, tedarik zinciri yönetiminden stok takibine, satış stratejilerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar birçok süreci daha hızlı ve verimli hale getiriyor.
E-ticaret platformlarının kullanımındaki artış, geleneksel mağazacılığı da önemli ölçüde etkilerken, şirketler dijital çözümlerle rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. KOBİ'ler ise dijital çözümlerle daha geniş pazarlara erişme imkanına kavuşarak küresel rakipleriyle rekabet edebilme şansı yakalıyor.
Dijitalleşme adımları yıllık 13 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlıyor
Dijitalleşme, iklim hedeflerine ulaşmak için de önemli bir katalizör olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCAP) geçen yıl yayınlanan "Dijital Ticaretin Kolaylaştırılması-Kağıtsız Ticaret" raporuna göre, dijital teknolojilerin daha yoğun kullanılması hem ticaret hacmini artırıyor hem de işlemlerin hızını ve şeffaflığını artırarak lojistik süreçleri iyileştiriyor.
Rapora göre, ticari süreçlerin dijitalleştirilmesi sayesinde kağıt kullanımının azalması, karbon emisyonlarını ciddi oranda düşürürken dijital belgeler ve çevrim içi süreçler, taşımacılıkta gerekli fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini azaltıyor. Bu tür dijitalleşme adımlarının yıllık 13 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlayacağı, bunun da 439 milyon ağacın çevresel etkisine eşdeğer olduğu hesaplanıyor.
Ancak BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından temmuzda yayımlanan "Dijital Ekonomi Raporu 2024"e göre ise dijitalleşme sürecinin altyapı eksiklikleri ve dijital okuryazarlık seviyelerindeki farklılıklar nedeniyle bu süreç bazı bölgelerde daha yavaş ilerliyor.
"Ticaretin dijitalleşmesi için politika araçlarını oluşturduk, eğitim desteği de sunabiliriz"
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John W.H. Denton, AA muhabirine, ticaretin analogdan dijitale taşınmasının yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda doğru bir adım olduğunu vurguladı.
Denton, KOBİ'lere dijitalleşme desteği sağlama konusunda ticaret odalarına büyük görev düştüğünü belirterek, "Ticaret odalarının yapması gereken en önemli şey, vizyonumuzu paylaşmaktır. Vizyonumuz son derece yüksek. Tüm ticaret dünyasını analogdan dijitale taşımak istiyoruz." dedi.
Kağıda dayalı sistemlerin yerine dijital sistemlerin kullanılmasının ticaretin verimliliğini artıracağını ve işletmelere maliyet avantajı sağlayacağını ifade eden Denton, "Bu dönüşümün başarıya ulaşması için hükümetlerin de dijital ticareti önceliklendirmesi gerek." dedi.
Konşimentoların yüzde 98'inin halen kağıda dayalı olduğuna dikkati çeken Denton, "Bu durum, hükümetlerin elektronik konşimento ve dijital iletilebilir belgelerin yasal olarak tanınmasını sağlamamasından kaynaklanıyor. Ancak, bu konuda bir çözüm önerimiz var. İlgili projeyi geliştirdik, politika araçlarını oluşturduk ve eğitim desteği sunabiliriz. Ticaret odalarının yapması gereken, hükümetlerin bu konuda harekete geçmesini sağlamak ve geliştirdiğimiz araçları etkin bir şekilde uygulamaktır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.