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Ekonomi

Küresel piyasalar yeni haftada sanayi üretimi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, geçen hafta yeni tip koronavirüs salgınında en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile pozitif seyretmesi sonrası, bu hafta başta sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak verilere odaklandı.

Bekir Gürdamar   | 11.05.2020
Küresel piyasalar yeni haftada sanayi üretimi verilerine odaklandı

İstanbul

Geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri düşüş eğilimini sürdürse de başta Çin olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınına daha önce yakalanan ülkelerdeki toparlanma sinyalleri ve Avrupa ülkelerinde karantina tedbirlerinin gevşetilmeye devam etmesi, piyasalarda, en kötünün geri kaldığı fiyatlamalarının devam etmesini sağladı.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş kaydetse de 22 milyon kişi olan beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 14,7'ye ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş desteklerinin yanı sıra ABD ile Çinli yetkililer arasında diplomasinin devam ettiğine yönelik haberlerin desteğini alan New York borsası cuma günü yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, dolar endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 99,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.

Avrupa'da pay piyasaları pozitif seyrediyor

Avrupa tarafında, karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine bağlı olarak ekonomik aktivitenin yeniden hareketleneceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyretmesini sağlıyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Asya piyasalarında ise yeni haftaya karışık bir başlangıç yapılması dikkati çekti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay ve Güney Kore'de Kospi endeksi sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 azalışla 97.845,20 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 3,23 değer kaybetti. Cuma günü 7,0871'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını ifade ederek, hafta genelinde ise ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı inşaat maliyet endeksi

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