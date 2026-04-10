Küresel piyasalar ateşkes süreci ve ABD'nin enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini söylediğini belirtti. Trump ayrıca ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı çok iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını kaydetti.

Söz konusu açıklamanın ardından yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ABD-İran görüşmeleri yatırımcıların odağına girdi.

ABD'den enflasyon bekleniyor

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanacak mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu takip edilecek. Söz konusu veri Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı enerji şokunun ilk etkilerini yansıtması bakımından önemli görülürken, veriden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında söz konusu gelişmelerle pozitif bir seyir öne çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Tahvil piyasasında dün gün içi hareketlerin ardından sakinleşme dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,29 seviyesinden kapandı. Yeni işlem gününde ise 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde bulunuyor.

Altın tarafında ateşkesin devam etmesi ve gerilimin azalabileceği iyimserlikleriyle dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, ons altın yüzde 1 artışla 4 bin 766 dolardan kapandı. Ons altın yeni güne yüzde 0,1 azalışla başladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 düşüşle 98,9'a gerilemesinin ardından yeni günde yatay seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş serisi 4. gününde de devam ederken, dün yüzde 0,6 düşüşle 94 dolara düşen Brent petrolün varil fiyatı, yeni işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 93,7 dolardan satılıyor.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlenirken, Orta Doğu'daki savaşa yönelik iyimser mesajların ardından Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğünü ve bunların meşru müdafaa kapsamına girdiğinin savunulmasının zor olduğunu belirterek, İsrail'in eylemlerinin ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına soktuğunu vurguladı.

AB uçuş emniyeti kurumu ise Orta Doğu ve Basra Körfezi için güvenlik riskleri nedeniyle hava yolu şirketlerine yönelik "hava sahasından uzak durun" uyarısını 24 Nisan’a kadar uzatma kararı aldı.

Makroekonomik tarafta ise Almanya'da sanayi üretimi, şubat ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,3 geriledi. Üretimdeki düşüşte özellikle ilaç ve elektronik sektörlerindeki zayıflık belirleyici olurken, otomotiv sektöründe toparlanma gözlendi.

Kış şartlarının etkisiyle inşaat sektöründeki faaliyetler de aylık bazda yüzde 1'den fazla geriledi.

Bu gelişmelerle, dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 düştü.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, gerilimin azalabileceğine yönelik iyimserlikler ve ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Bölge piyasalarında yükselişlere teknoloji sektörü öncülük ederken, artan küresel risk iştahıyla toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 2,5 seviyesinde sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin gelecekteki seyrine ilişkin yüksek derecede belirsizliğe vurgu yapılırken, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların arttığı ve büyümeye yönelik risklerin de yükseldiği bildirildi.

Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,7 azalışla beklentilerin altında gelirken, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi. Ülkede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşın küresel hammadde ve enerji fiyatlarında yol açtığı artışın etkisiyle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5 yükselişle 3,5 yıl aradan sonra ilk kez arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1,18 üzerinde 16.146,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 44,5550'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 44,6760'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

21.00 ABD, mart ayı federal bütçe dengesi