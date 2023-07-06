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Ekonomi

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artarak Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüze 96,1'ine ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 39,1 arttı

Berlin

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mayıs ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini açıkladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan güçlü talep mayısta devam etti.

Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK), mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 yükseldi. Böylece mayısta kilometre başı yolcu geliri, Kovid-19 salgınından önceki seviyenin yüzde 96,1'ine ulaştı.

Kilometre başına yolcu geliri, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası seyahatlerde yüzde 40,9, yurt içi yolculuklarda da yüzde 36,4 artış kaydetti.

Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekmeye devam etti.

Asya-Pasifik hava yolları trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artarken, Avrupa ve Orta Doğu'da bu artış sırasıyla yüzde 19,8 ve yüzde 30,8 oldu.

Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 31, Latin Amerika'da yüzde 26,3 ve Afrika'da yüzde 45,2 olarak kaydedildi.

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