Kremlin, Rusya'da artan enflasyonun nedeni olarak 'kriz sonrası dalgalanmalara' işaret etti
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da enflasyonun dış etkiler nedeniyle yükseldiğini belirterek, "Rusya kapalı bir döngüde yaşayamaz, uluslararası ekonomik hayatın bir katılımcısıdır ve kriz sonrası dalgalanmalar fiyatlarda baskı yaratıyor." dedi.
Peskov, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın ülkede yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8'den yüzde 7,4'e çıkarmasına ilişkin gazetecilerde değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'daki fiyat artışlarının, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Peskov, "Rusya kapalı bir döngüde yaşayamaz, uluslararası ekonomik hayatın bir katılımcısıdır ve kriz sonrası dalgalanmalar fiyatlarda baskı yaratıyor." dedi.
Rus hükümetinin fiyatları kontrol altında tutmaya yönelik çeşitli adımlar attığını aktaran Peskov, "Bu süreci önemli oranda sönümlemeyi başardık ancak küresel fiyat artışlarından etkilenmeyecek tek bir ülke bile bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Rusya'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,4'e yükseltildi
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkede yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8’den 7,4’e yükseltti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, özellikle dünya ve Rusya gıda piyasalarında önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, “Söz konusu değişiklikler, yıl sonu enflasyon tahminimizde değişiklik yapmamıza neden oldu. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5,8’den yüzde 7,4’e yükselttik.” dedi.
Gıda fiyatlarındaki artışın, enflasyon tahminindeki yükselişin ana nedeni olduğunu belirten Reşetnikov, “Özellikle meyve, sebze ve et ürünlerdeki artış etkili oldu. Ancak 2022-2024 için geçerli olan yüzde 4 enflasyon oranı için tahminlerimizde değişiklik yapmadık.” yorumunu yaptı.
Rus ekonomisi için yıl sonu büyüme tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadıklarını kaydeden Reşetnikov, “Mevcut ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,2 düzeyinde ve enflasyondaki artışa rağmen bu tahminde bir değişiklik yapmıyoruz.” ifadesini kullandı.
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