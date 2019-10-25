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Ekonomi

Kredi kartlarıyla kuyum alımlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

BDDK'dan, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı." açıklaması yapıldı.

Bekir Gürdamar   | 25.10.2019
Kredi kartlarıyla kuyum alımlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

İstanbul

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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