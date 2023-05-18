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Ekonomi

Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduatta 15 bin TL'nin altındaki kısma muafiyet

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.

Murat Aslan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduatta 15 bin TL'nin altındaki kısma muafiyet

İstanbul

TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak.

Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin liranın üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.

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