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Ekonomi

Kredi garanti kurumları kefaletlerinde esnekliğe süre uzatımı

Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde, kullanıcıların vergi ve SGK borcunun olmaması şartına sağlanan istisna süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.01.2021
Kredi garanti kurumları kefaletlerinde esnekliğe süre uzatımı

Ankara

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 1 Temmuz'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.

Daha önce bu tarih, 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

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