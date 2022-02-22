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Ekonomi

Kredi Garanti Fonunun yeni destek paketlerinde başvurular başladı

Kredi Garanti Fonunun 60 milyar liralık yeni destek paketlerinde başvurular başladı.

Mustafa Çalkaya   | 22.02.2022
Kredi Garanti Fonunun yeni destek paketlerinde başvurular başladı

Ankara

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