Dolar
18.72
Euro
19.91
Altın
1,807.63
ETH/USDT
1,200.50
BTC/USDT
16,650.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da “Platin Global Ödülleri 2022” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmeleri, 3 milyar 50 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.12.2022
Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Istanbul

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmelerinin bugünkü yönetim kurulu toplantısında şirketin 5 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 152 milyon 500 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 3 milyar 50 milyon lira (yüzde 2000 oranında) artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Artırılan 3 milyar 50 milyon liranın geçmiş yıllar karlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, ''İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nama yazılı (TREKOAL00022) paylara A Grubu Nama (TREKOAL00022), B Grubu Hamiline yazılı (TREKOAL00014) paylara, B Grubu Hamiline (TREKOAL00014) pay şeklinde ihraç edilmesine, bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza
Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Benzer haberler

Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Koza Altın İşletmelerinden bedelsiz sermaye artırımı kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet