Euro
7.69
Dolar
7.11
BIST 100
98,702.65
Altın
1,718.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi

Kovid-19'dan etkilenen sektörler için KDV iadesi esasları belirlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamında olan sektörler için katma değer vergisi (KDV) iade uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.05.2020
Kovid-19'dan etkilenen sektörler için KDV iadesi esasları belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasının işleyişi belirlendi.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılırken, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekiyor.

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV beyannamelerinin uzatılan verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden "KDV İadesi Risk Analiz" (KDVİRA) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek "KDV İadesi Kontrol Raporu"nda yer alan sonuçlar bakımından işlem tesis edilecek.

Buna göre, mahsuben ve nakten iade talepleri, KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından genel esaslara göre yerine getirilecek.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda, belirtilen sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Diğer taraftan KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihinin dolmasını müteakip bu düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli'
D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik 'temizlik' kriterleri
Facebook ve Google Kovid-19 nedeniyle evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı

Benzer haberler

Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi

Trans yağa yüzde 2 sınırlaması getirildi

Kovid-19'dan etkilenen sektörler için KDV iadesi esasları belirlendi

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik