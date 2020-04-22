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Ekonomi

Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu

Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurdu.

Khalid Mejdoup,Said İbicioğlu   | 22.04.2020
Kovid-19 nedeniyle Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si çalışmayı durdurdu Fotoğraf: Jalal Morchidi/AA

Rabat

Fas Yüksek Planlama Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı kriz nedeniyle ülkedeki şirketlerin yüzde 57'si faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurdu.

Salgın sonrası 135 binden fazla şirket, faaliyetlerini askıya alırken, 6 bin 300 şirket kalıcı olarak kapatıldı.

Ülkedeki konaklama ve restoran hizmeti veren işyerlerinin yüzde 89'u, tekstil, deri ve mekanik sektörlerinin yüzde 79'u, inşaat sektöründeki şirketlerin ise yüzde 60'ının faaliyetleri durma noktasına gelirken, ihracat şirketlerinden yüzde 67'sinin virüsün ortaya çıkardığı krizden etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Fas makamları 20 Mart'ta Kovid-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiğini ve halkın sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta son verilere göre 3 bin 377 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bugüne kadar 149 kişi hayatını kaybetti.

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