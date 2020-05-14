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Ekonomi

Kovid-19 Almanya'nın vergi gelirlerini bu yıl 81,5 milyar avro azaltacak

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkesinin vergi gelirlerinde bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 81,5 milyar avro düşüş olacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 14.05.2020
Kovid-19 Almanya'nın vergi gelirlerini bu yıl 81,5 milyar avro azaltacak Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 2019 kış tahminlerine göre 81,5 milyar avro azalarak 717,8 milyar avroya gerileyeceğini söyledi. 

Kovid-19 nedeniyle düşen gelirlerin etkilerinin en azından 2024 sonbaharına kadar federal bütçeyi etkileyeceğini belirten Scholz, 2019 kış vergi geliri tahminleriyle kıyaslandığında 2024’e kadar Alman hükümetinin 315,9 milyar avro daha az vergi gelirine sahip olacağını kaydetti.

Scholz, Kovid-19 krizini bir “felaket” olarak nitelendirerek, Alman hükümetinin Haziran başında ekonomik büyümeyi teşvik etmek için bir teşvik paketi hazırlayacağını bildirdi.

“Geçmişte sağlam mali politikalarımızın sunduğu faydayla koronavirüs kriziyle başa çıkabiliriz,” diyen Scholz, söz konusu krizde Avrupa ülkelerinin toparlanmasına yardımcı olmasının ülkesinin çıkarına olacağını söyledi.

Alman hükümeti, 2019’da yaptığı tahminde bu yıl 816,4 milyar avro vergi geliri öngörüyordu. Ülkenin vergi gelirleri 2009 finansal krizinden beri ilk defa bu yıl düşecek olması da dikkati çekiyor. Hükümet, gelecek yıl vergi gelirlerinin 792,5 milyar avroya ve 2022’de ise 816 milyar avroya yükselmesini bekliyor.

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