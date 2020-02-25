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Ekonomi

Köprü ve otoyollardan ocakta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyollardan ocakta elde edilen gelir 189 milyon 525 bin 275 lira oldu.

Mustafa Çalkaya   | 25.02.2020
Köprü ve otoyollardan ocakta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ocak ayında 9 milyon 453 bin 354 araç geçişinden 39 milyon 294 bin 951 lira ücret alındı. 

Geçen ay otoyollardan yapılan 25 milyon 882 bin 848 araç geçişinden 150 milyon 230 bin 324 lira gelir elde edildi.

Böylece ocakta köprü ve otoyollardan yapılan 35 milyon 336 bin 202 araç geçişinden toplam 189 milyon 525 bin 275 lira gelir sağlandı.

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