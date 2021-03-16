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Ekonomi

Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi.

Merve Özlem Çakır   | 16.03.2021
Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi

Ankara

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