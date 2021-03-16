Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi
Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi.
Ankara
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