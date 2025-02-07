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Ekonomi

Kolombiya ile Çin yeni deniz taşımacılığı rotasıyla ticaretlerini güçlendirmeyi hedefliyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Buenaventura limanından Çin'in Şanghay şehrine yeni deniz taşımacılığı rotası ekleneceğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Kolombiya ile Çin yeni deniz taşımacılığı rotasıyla ticaretlerini güçlendirmeyi hedefliyor

Bogota

Kolombiya Ticaret Bakanı Luis Carlos Reyes, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Buenaventura ile Şanghay arasına yeni bir deniz taşımacılığı rotası ekleneceğini duyurarak, hattın işletmesinin Çin'in devlete ait gemi taşımacılığı ve liman işletmeciliği şirketi Cosco tarafından üstlenileceğini belirtti.

Yeni deniz hattının açılışının Kolombiya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde "çok önemli bir adım" temsil ettiğini söyleyen Reyes, bu gelişmeyi "önemli bir dönüm noktası" olarak yorumladı.

Çin'in Kolombiya Büyükelçisi Zhu Jingyang ise X platformundaki paylaşımında gelişmeyi "iyi haber" olarak niteledi.

Kolombiya ile Çin, ikili ilişkilerini Ekim 2023'te "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

ABD'nin Güney Amerika'da artan Çin etkisi endişesi

Bogota yönetimi, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların 27 Ocak'ta ülkeye inişine izin vermemiş, Washington tepki olarak ek gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in bölgede artan etkisini engellemek için Latin Amerika ülkelerini 1 Şubat'ta ziyaret etmeye başlamıştı.

Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimini kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

Mulino, Panama'nın Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını açıklamıştı.

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