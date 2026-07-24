Kocaeli, uluslararası deniz yolu araç taşımacılığının merkezi olmayı sürdürdü

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiler, Kocaeli'nin yalnızca otomotiv sanayisinin üretim üssü değil, aynı zamanda Türkiye'nin deniz yoluyla gerçekleştirilen araç ihracatı ve ithalatının ana lojistik merkezi konumunda olduğunu gösterdi.

Yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'deki liman tesisleri bazında yurt dışı bağlantılı hatlarda toplam 911 bin 843 otomobil ve diğer araç elleçlenirken, bunların 661 bin 107'si Kocaeli limanlarında işlem gördü. Böylece ülke genelinde yurt dışı bağlantılı deniz yolu araç taşımacılığının yüzde 72,5'i Kocaeli'deki limanlarda gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren liman tesisleri arasında en fazla araç hareketi 178 bin 966 araçla Safi Derince Limanı'nda gerçekleşti. Bunu 176 bin 1 araçla Autoport, 133 bin 802 araçla Port Yarımca, 88 bin 228 araçla Ford Otosan Yeniköy İskelesi ve 84 bin 110 araçla Efesanport Liman Tesisi takip etti.

Araç hareketliliğinde ihracat odaklı operasyonlar Autoport ve Ford Otosan Yeniköy İskelesi'nde öne çıktı. Autoport'ta 132 bin 406, Ford Otosan Yeniköy İskelesi'nde ise 83 bin 839 araç yurt dışına sevk edildi.

İthalat tarafında ise Port Yarımca 99 bin 495, Safi Derince Limanı ise 98 bin 555 araçla en yoğun giriş trafiğine sahip tesisler oldu.

Düzenli uluslararası Ro-Ro ağında yeni bağlantılar

Kocaeli'nin düzenli uluslararası Ro-Ro ağında yılın ilk yarısında hat yapısı yeniden şekillendi.

Koper ve Anvers hatlarında taşıma gerçekleşmezken, İtalya'nın Gioia Tauro ve Monfalcone limanları ile Fas'ın Kazablanka Limanı'na yeni düzenli Ro-Ro hatları devreye alındı.

Yılın ilk yarısında Kocaeli ile İtalya'nın Gioia Tauro Limanı arasında 527, Monfalcone Limanı arasında 413, İspanya'nın Valensiya Limanı arasında 208 ve Fas'ın Kazablanka Limanı arasında 222 araç taşındı. Kazablanka hattında taşınan araçların tamamı giden yüklerden oluştu.

Uluslararası araç lojistiğindeki güçlü performansın yanı sıra Kocaeli, genel liman faaliyetlerinde de Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer aldı.

İzmit Körfezi'nin etrafındaki limanlarda yılın ilk yarısında 4 bin 205 gemi uğrak yaptı. Aynı dönemde kentteki limanlarda toplam 42 milyon 176 bin 756 ton yük elleçlendi, işlem gören toplam konteyner hacmi ise 1 milyon 271 bin 497 TEU olarak kayıtlara geçti.