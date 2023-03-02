Kocaeli şubatta en fazla otomotiv ihracatı yapan il oldu
Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 746 milyon 98 bin dolarla Kocaeli oldu.
İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı, bu yılın şubat ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2 milyar 631 milyon 930 bin dolara yükseldi. Otomotiv endüstrisi, şubat ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sırada yer aldı.
AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 746 milyon 98 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 609 milyon 543 bin dolarla ikinci ve Bursa 579 milyon 509 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.
Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 273 milyon 959 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 104 milyon 534 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.
Şubat 2022'ye kıyasla Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 46,2 azalırken, Ankara'nın ihracatı yüzde 45,5, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 44,4, İstanbul'un yüzde 9,5 ve Bursa'nın yüzde 8 arttı.
Almanya ilk sıradaki konumunu koruyor
Almanya, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar konumunda olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya şubat ayında 386 milyon 308 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 344 milyon 847 bin dolarla Fransa, 274 milyon 257 bin dolarla İtalya, 205 milyon 797 bin dolarla Birleşik Krallık ve 143 milyon 589 bin dolarla da İspanya izledi.
Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 67 milyon 704 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 78 milyon 317 bin dolar ve Ukrayna'ya 18 milyon 817 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Birleşik Krallık ve İspanya hariç ana pazarlara ihracat arttı
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatı yüzde 25 ve İspanya'ya yüzde 14,7 azalırken, Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 4,1, Fransa'ya yüzde 68,6 ve İtalya'ya yüzde 27 artış gösterdi.
ABD'ye ihracat ise söz konusu dönemde yüzde 40,1 geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.