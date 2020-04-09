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Ekonomi, Koronavirüs

'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalar'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.04.2020
'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalar'

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi. 

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