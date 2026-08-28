Kırtasiye sektörü "yeni nesil kırtasiye" konseptiyle okul sezonunun dışına çıkmayı hedefliyor

Sektörde kırtasiyelerin yalnızca ürün satılan noktalar olmaktan çıkarılıp alışverişin yanı sıra vakit geçirilen yaşam alanlarına dönüştürülmesini hedefleyen "yeni nesil kırtasiye" yaklaşımıyla yeni bir dönüşüm süreci başlıyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci ve TÜKİD Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Demirtaş'ın katılımıyla kırtasiye sektörünün genel görünümüne dair detayların paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi.

Keresteci, toplantıda yaptığı konuşmada, kırtasiyeleri birer yaşam alanı haline getiren yeni nesil dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Türkiye'de 8 bin civarında kırtasiyeci bulunuyor. Bugün yeni nesil kırtasiye anlayışına yakın olarak değerlendirebileceğimiz işletme sayısı 500 civarında. Bu sayıyı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1000'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dönüşümün farklı aşamalarının bulunduğuna dikkati çeken Keresteci, yeni nesil kırtasiyelerde hobi ve etkinlik alanları ile atölyelerin yanı sıra daha büyük mağazalarda oturma alanları ve kafe gibi daha kapsamlı yatırımların da gündeme gelebildiğini söyledi.

Keresteci, yeni nesil kırtasiyelerdeki yatırım maliyetlerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Dönüşüme ayak uydurabilen kırtasiyelerin ayakta kalabileceğini anlatıyoruz. Tek bir rakam vermek mümkün değil bu anlamda ancak yaklaşık 100 metrekarelik bir mağazanın bu kapsamda yenilenmesi en az 5 milyon liraya yapılabilir. Maliyet, mağazanın metrekaresine ve hedef konseptine göre de değişiyor. Önemli olan konu yatırımın büyüklüğü değil doğru alana yapılarak geri dönüş sağlanması. Yeni nesil mağazacılığın kırtasiye sektörüne kazandırdığı en önemli şey, rekabet gücünü artırması çünkü müşteriyle doğrudan bağları kuruyor ve bu bağlarla da geleceğe çok daha hızlı adım atıyor. Bu mağazalar, kırtasiye sektöründe 365 gün alışveriş ve sosyalleşme imkanı sağlıyor.”

Yaz döneminde yeni eğitim ve öğretim sezonuna dair hazırlıkların yoğun şekilde yapıldığını ve sektörün okul alışverişine tamamen hazır olduğunu belirten Keresteci, "Üreticisinden ithalatçısına, toptancısından perakendeci firmalarına kadar sektörün tüm aktörleri ürünlerini, stoklarını, fiyatlandırmalarını ve satış stratejilerini yapmış durumda. Özellikle son günlerde çanta, defter, kalem, boya ürünleri, beslenme ürünleri ve temel okul ihtiyaçlarında ciddi bir talep söz konusu." diye konuştu.

“Enflasyondan en az etkilenen sektörler arasındayız”

Keresteci, bu yıl kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla çok daha sınırlı seyrettiğini söyledi.

"Bu da sektörümüzün tüketiciyi korumak adına kar marjlarını minimumda tutma gayretinin en net sonuçlarından biri." diyen Keresteci, şunları dile getirdi:

“Son birkaç yılda gıda, giyim veya elektronik gibi alanlarda fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmışken sektörümüzde bu oranlar çok daha sınırlı seviyelerde seyretti. Üretici ve tedarikçi firmalarımız, kar marjlarını düşük tutarak velilerimizi, tüketicilerimizi korumayı öncelik edindi. Enflasyondan en az etkilenen sektörler arasındayız. Bu olumlu tablonun bu yılki kırtasiye alışverişine de olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.”

Kasım ayında 1. TÜKİD Perakende Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini belirten Keresteci, zirvenin ana gündemlerinden birinin yeni nesil kırtasiye anlayışı olacağını, mağazacılık ve tüketici beklentileri gibi konuların da ele alınacağını söyledi.

TÜKİD Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Demirtaş da sektör olarak vadelerin makul seviyelere çekilmesi, işletme sermayesine erişimin kolaylaşması, KDV yükünün azaltılması, markalaşma ve katma değerin merkeze alınması, ürün güvenliği süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

“Perakende satışlarda 4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahibiz”

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Keresteci, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zincir marketlerin kırtasiye ürünü satmalarına yönelik soru üzerine Keresteci, şu yanıtı verdi:

“Sektörümüzün başlıca sorunlarından biri. Bu konuda esnaftan şikayetler alıyoruz. Dernek olarak bu konuda mücadelemizi de sürdürüyoruz ama buradaki en önemli konu şu: Kırtasiye sektöründe yenilenen, modernleşen mağazalardan böyle bir şikayet duymuyoruz çünkü 365 güne dayalı bir iş modeli, yenilenme ve deneyim alanlarıyla birlikte yarattıkları ortamdan dolayı marketteki satılan ürünlerle ve çeşitlilikle aslında ayrışmış oluyorlar.”

Keresteci, pazar büyüklüğüyle alakalı soru üzerine, "Perakende satışlarda kitap hariç kağıt ve kırtasiye ürünlerini kapsayan 4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahibiz." dedi.

Bu yılki kırtasiye alışverişleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Keresteci, "Şu an için en yoğun alışverişin başladığı ürünler, defter, kalem, silgi, matara, kalem çantaları ve çantalar. Yaklaşık son 10 gündür kırtasiye sektöründe ciddi bir hareket başladı. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2 bin 500 lira. Çanta dolum maliyeti öğrencinin sınıfına, kullanacağı ürünün tipine, özelliğine göre farklılık gösteriyor." ifadelerini kullandı.