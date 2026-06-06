Kırsal kalkınma ve sulama desteklerine ilişkin başvuru süresi 30 Haziran'a uzatıldı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi.