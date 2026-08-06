Kirazda kalite ve yüksek verim ihracatta avantaj sağlayacak Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, bu yıl birçok meyvede bol ve kaliteli ürün elde edildiğini, özellikle kiraz ihracatının artmasını beklediklerini belirtti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Türkiye genelinde yaşanan zirai don nedeniyle başta kiraz olmak üzere pek çok meyve çeşidinde ciddi rekolte kaybı olduğunu anımsattı.

Geçen yıl birçok meyvenin miktar bakımından çok sınırlı ve fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Taner, bu sene durumun tersine döndüğünü söyledi.

Taner, kış döneminin iyi geçtiğini ve ağaçların dinlendiğini belirterek, tozlanma zamanı arıların iyi çalıştığını ve meyve verimliliğinin her üründe yüksek olduğunu ifade etti.

Bu yıl alınan yağışların çiftçilere çok büyük avantaj sağladığını dile getiren Taner, başta kiraz olmak üzere birçok üründe yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Taner, "Çukurova ve Ege Bölgesi'nde biraz mantar hastalıkları yaygındı. İklim şartları çok önemli ama şu an itibarıyla iyi seyrediyor, hava sıcaklıkları güzel. Ürün kalitesi çok güzel. Kirazda da tüm ürünlerde de ürün kalitesi çok güzel. Bu da bize hem yurt içinde hem de ihracat yaptığımız ülkelerde avantaj sağladı. Fiyatlar geçen seneye göre aslında çok daha uygun. Bu avantajı da ülke olarak inşallah bu sene yaşayacağız." dedi.

Bu sene Avrupa ülkelerinde de ürünün bol olduğunu dile getiren Taner, "Yunanistan'dan başlayıp İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, tüm bu ülkelerde de kiraz ve meyve çeşitleri çok fazla. Yani bizim avantaj yaşadığımız konu aynı zamanda Avrupa'da da olduğu için ve bizim katma değerli olarak bu ürünleri sattığımız ülkeler de başta Avrupa ülkeleri olduğu için ihracatta fiyatlama konusunda haziran ayında ihracatçılar çok zorlandı ama temmuz itibarıyla iş biraz değişti." diye konuştu.

"Avrupa en önemli pazarımız"

Taner, kiraz sezonunda erkenci diye tabir edilen ilk dönemin bittiğini belirterek şöyle devam etti:

"İkinci yarının daha iyi olmasını bekliyoruz çünkü geçtiğimiz aylarda Avrupa'da aşırı sıcaklar oldu. Özellikle üretimin çok yapıldığı İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde aşırı sıcaklar kirazın hızlı olmasını tetikledi. Dolayısıyla oradaki üretimin normalden 1-2 hafta önce bitmesini bekliyoruz. Bu da başta kiraz olmak üzere tüm ürünler için Türkiye lehine bir avantaj olacak. Düşük seyreden üreticiden alım fiyatlarının yükselmesi gerekiyor. Avrupa'da ürün çok olduğu için fiyatlar makul seviyede kaldı. İnşallah üreticilerimiz daha iyi geliri elde edebilecek diye düşünüyoruz."

Taner, kirazın ihraç edildiği ülkelere ilişkin, "Rusya bu sene biraz ön plana çıktı. Özbekistan tarafındaki üretim eksik olduğu için Türkiye'den çok ürün gitti. Avrupa en önemli pazarımız. Almanya, İngiltere, Hollanda en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Temmuz döneminde İtalya devreye girdi. Avusturya ve Polonya'ya ciddi ihracat yapılıyor." bilgisini verdi.

"Çin'e kiraz ihracatının tekrar başlamasını umuyoruz"

Taner, geçen haftalarda Çin'den ilgili bakanlık yetkililerinin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Çin'e kiraz ihracatının yeniden başlaması için çalışma yapıldığını belirten Taner, şunları kaydetti:

"Uygulanan bazı tarifelerden dolayı artık ABD, Çin'e çok fazla kiraz ihracatı yapamıyor. Biz daha önce 2019-2020 yıllarında belli denemeler yapmıştık ancak bu denemelerde istediğimiz sonuca ulaşamamıştık. Bazı karantina uygulamalarında sorunlar yaşamıştık. Şimdi o metotlar değiştirildi. Yeni karantina uygulamalarında ürünleri sağlıklı bir şekilde Çin'e ulaştırabilecek metotlar bulundu. Bunlarla ilgili de bakanlıklar arasında belli çalışmalar yapıldı. En son ziyaretleri de geçtiğimiz haftalarda yaptılar. Beklentimiz bu senenin sonuna doğru ama en geç önümüzdeki sene Çin'e kiraz ihracatı yapmak. Çin'e kiraz ihracatının tekrar başlamasını umuyoruz."