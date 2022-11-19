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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
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Ekonomi

Kayseri OSB, enerjisini GES'ten alan sanayiciler için 100 milyon liralık yatırım yapacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, GES'ten enerji elde eden fabrikaların sayısını artırmak ve bunların daha verimli enerjiye ulaşmalarını sağlamak için 100 milyon liralık altyapı yatırımı yapacaklarını bildirdi.

Ergün Haktanıyan   | 19.11.2022
Kayseri OSB, enerjisini GES'ten alan sanayiciler için 100 milyon liralık yatırım yapacak

Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, GES'ten enerji elde eden fabrikaların sayısını artırmak ve bunların daha verimli enerjiye ulaşmalarını sağlamak için 100 milyon liralık altyapı yatırımı yapacaklarını bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine, 22 milyon metrekare büyüklüğündeki Kayseri OSB'nin yaklaşık 100 bin kişilik istihdam sağladığını söyledi.

OSB'de 1500'e yakın fabrika bulunduğunu belirten Yalçın, Türkiye'nin ilk 3 organize sanayi bölgesinden biri olduklarına dikkati çekti.

Kayseri'den 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Yalçın, ihracatın ithalattan fazla olduğunu dile getirdi.

Yalçın, kentte önemli fuarlara imza attıklarını, 2023 yılında 6, 2024'te 12 fuar düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Yurt içi ve dışından sağlanan katılımla önemli bir gelir elde edilen fuarların önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, kentteki esnafın da bu hareketlilikten maddi kazanç sağladığını ifade etti.

TEİAŞ'tan 100 megavatlık trafo

Sanayiciye yeni altyapı hizmeti sunulacağını belirten Yalçın, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Kayseri OSB'de 100 megavatlık bir trafonun kurulumuna başlandığını bildirdi.

Yalçın, "Organize Sanayi Bölgesi olarak TEİAŞ'tan 100 megavat trafo yatırımı aldık. Trafoyu buradaki sanayicilerimize cadde cadde dağıtmak için 100 milyon liralık kablo yatırımı, altyapı yatırımı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl nisan, mayıs gibi sanayicimizin hizmetinde olacak." dedi.

GES'lerin sanayiciye büyük katkısı olduğunu dile getiren Yalçın, GES'ler sayesinde sanayicilerin tükettikleri enerjiyi güneş panellerinden karşıladığını, bunun da ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu kaydetti.

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