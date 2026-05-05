Katılım finans ekosistemi "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"ne odaklanacak TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Akben, Türkiye'de katılım finans sektörünün son yıllarda hem sigorta hem de diğer sektörlerde, özellikle sukuk piyasasındaki geniş katılımla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (TKBB) ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada,​​​​​​ Türkiye ve dünyada katılım finans konusunun çok kapsamlı ve geniş kitlelere hitap eden bir yapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki katılım finans sektörünün sermaye piyasaları, sigortacılık, bankacılık ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok alana hitap ettiğini aktaran Akben, hepsinin bir zirvede ele alınması yönünde bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Akben, Anadolu Ajansı ile birlikte düzenleyecekleri "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" ile katılım finans alanındaki gelişmelerin daha geniş kitlelere duyulmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zirveden elde edilecek kazanımlara ilişkin konuşan Akben şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde 1983'te kurulan katılım finans sektörü, o zamanki adıyla Özel Finans Kurumları olarak kurulmuştu. 1985'ten beri de bankacılık alanında faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Son yıllarda hem sigorta sektöründe hem diğer sektörlerde bilhassa sukuk tarafında geniş bir katılımla birlikte büyümeye devam ediyor. Türkiye'deki şu anda yüzde 10 olan payın daha yükseğe çıkmasını sağlayacak geniş bir ekosisteme ihtiyacımız var. Bu ekosistemin duyurulması açısından bu zirve önemli bir dağıtım kanalı olmuş olacak. Aynı zamanda herkese ulaşmamızı sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu zirvenin hem yerel hem de uluslararası katılımcıları olacak. Bu bağlamda bunu çok önemsiyoruz."

"Türkiye'deki potansiyelin iyi değerlendirilmesini öneriyorum"

Zirvenin uluslararası alandan katılımcıları ağırlayacak olmasının Türkiye'nin bu alanda yurt dışında da konumunu güçlendireceğini aktaran Akben, dünyanın birçok yerinde birçok ülkeden bu alanlarda paydaşlar olduğunu söyledi.

Akben, yabancı paydaşların Türkiye'de bankacılık alanında faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Katılım finans sektörünün Türkiye'deki gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akben, sektörün teknolojik altyapı, insan kaynağı ve yapısal dönüşüm konularında geldiği noktanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası yatırımcıların gelinen noktaları değerlendirileceğini düşündüğünü belirten Akben, bunun Türkiye'de katılım finans sektörüne önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

Akben, İstanbul'un Avrupa ve dünyanın orta merkezinde olduğunu belirterek şunlara dikkati çekti:

"Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Finans Merkezi (İFM) de açıldı. Şirketler, kuruluşlar oralarda faaliyetlerine başladılar. Gerek Avrupa'ya gerek Asya'ya 3-4 saatlik bir uçuş mesafesinde olan bir yerdeyiz. Türkiye'nin katılım finans alanındaki potansiyelini düşündüğümüzde buradaki insan kaynağı ve teknolojik altyapıyla İFM, katılım finans sektörü için önemli bir paydaş. Bundan dolayı bu sektörün İFM ile birlikte daha da genişlemesiyle hem Avrupa'ya hem Asya'ya hem de diğer dünya ülkelerine örnek teşkil edecek bir yapıya kavuşması yönünde çalışmalarımız var. Bu zirvenin aynı zamanda bu çalışmalara hem ev sahipliği hem genişlemesi niyetiyle çok büyük katkı ve fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Katılımcıların zirvedeki paneller, sunumlar ve görüşmeleri yakından takip etmesi önerisinde bulunan Akben, "Türkiye'deki potansiyelin iyi değerlendirilmesini öneriyorum. Hem doğrudan yatırım olarak hem çeşitli ortaklıklar olarak hem Portföy tarafında bu potansiyeli değerlendirmelerini ümit ediyorum."