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Ekonomi

Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

Adam Abu-bashal   | 13.04.2021
Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak

Abuja

Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.

Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.

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