Katar, Nijerya ekonomisine 5 milyar dolarlık yatırım yapacak
Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın egemen varlık fonu için ortaklık konusunda Katar ile görüşmeler yapıldığını belirtti.
Abuja
Katar'ın Nijerya'nın ekonomisinin gelişmesi için 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını kaydeden Onyeama, "Katar, itibarlı ve stratejik bir ülke. Nijerya'yı ekonomik olarak ve diğer alanlarda ilerletmek için Katar ile iş birliği yapıyor." dedi.
Onyeama, Katar'ın Nijerya'ya yapacağı yatırımın ülkenin ekonomisinin gelişmesinde olumlu etki sağlayacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.