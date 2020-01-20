Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,619.80
Altın
1,561.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 20.01.2020
Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Doha

Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.

Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı

Benzer haberler

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor

Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

Trabzonspor, Fernandes ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme

Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme
Fındıkta 'kahverengi kokarca' tehdidine çözüm arayışı

Fındıkta 'kahverengi kokarca' tehdidine çözüm arayışı