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Ekonomi

Katar, Dünya Kupası gerginliği yaşadığı Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz tedarik edecek

Katar Enerji Şirketi ile ABD'li enerji firması ConocoPhillips, Katar'ın Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz satması konusunda anlaşma imzaladı.

Muhammed Semiz   | 29.11.2022
Katar, Dünya Kupası gerginliği yaşadığı Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz tedarik edecek

İstanbul

Katar haber ajansı QNA'da yayımlanan haberde, Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz temin edilmesi konusunda imzalanan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

Katar Enerji Şirketi ile ABD'li enerji firması ConocoPhillips arasında 15 yıllık anlaşma imzalandığı kaydedilen haberde, bu kapsamda Almanya'ya 2 milyon tonun üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz temin edileceği belirtildi.

Haberde, Almanya'ya ilk sevkiyatın 2026'da yapılacağı bilgisi paylaşılırken, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin "Katar ticareti siyasetten ayırır. Bugün Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz satılması konusunda bir ABD şirketiyle anlaşma yapıldı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Almanya ile Katar arasındaki Dünya Kupası gerginliği

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 27 Ekim'de Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

Katar, Faeser'in bu açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

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