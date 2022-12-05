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Ekonomi

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı', en çok düşen 'çocuk giyimi' oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5.56 ile çocuk giyim eşyasında görüldü.

Cüneyt Kemal Özkök   | 05.12.2022
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı', en çok düşen 'çocuk giyimi' oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir, yüzde 14,02 ile alkolsüz ve konsantre içeceklerdeki artış izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 10,87 ile pirinç, yüzde 8,28 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 8,24 ile kuru sebze yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,56 ile çocuk giyim eşyasında gerçekleşti. Bunu yüzde 2,18 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,14 ile kadın giyim, yüzde 1,66 ile erkek giyim, yüzde 1,47 ile veri işlem ekipmanları ve yüzde 0,97 ile elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri takip etti.

Kasımda fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler yüzde 0,89 ile şeker, yüzde 0,2 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak sıralandı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Tereyağı17,58

Taze süt

15,71
Peynir15,05

Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler

14,02
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)13,26
Pirinç

10,87
Patates ve bazı yumru bitkiler8,28
Kuru sebze8,24
Makarna çeşitleri7,80
Taze meyveler5,61

Kasımda fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Dana eti0,16
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-0,13
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-0,20
Şeker-0,89
Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri-0,97
Veri işlem ekipmanı-1,47
Erkek giyim-1,66
Kadın giyim-2,14
Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı-2,18
Çocuk giyim-5,56
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