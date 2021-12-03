Dolar
13.78
Euro
15.55
Altın
1,769.30
ETH/USDT
4,559.40
BTC/USDT
56,607.00
BIST 100
1,909.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar eski bakanlardan Güldal Akşit’in vefatına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'nda konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Sendikasını ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen karnabahar oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda görüldü.

Erhan Cihan Ünal, Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.12.2021
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen karnabahar oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü

Benzer haberler

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen karnabahar oldu

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen karnabahar oldu

Türkiye 3'üncü çeyrek büyüme oranıyla G20'nin zirvesinde

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,42, yıllık yüzde 34,26 arttı

İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı

İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttı
İş gücü girdi endeksleri yükseldi

İş gücü girdi endeksleri yükseldi