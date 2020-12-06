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Ekonomi

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Mümin Altaş   | 06.12.2020
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.



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