Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,675.34
ETH/USDT
1,230.10
BTC/USDT
18,700.00
BIST 100
3,558.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor
logo
Ekonomi

Karpowership, 4 Avrupa ülkesine enerji gemisi göndermek için görüşmeler yapıyor

Afrika, Küba ve Brezilya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yüzer enerji santrallerinden elektrik üretimi yapan Karpowership, görüşmelerin tamamlanması halinde ilk kez Avrupa'ya enerji gemisi göndermiş olacak.

Nuran Erkul Kaya   | 13.10.2022
Karpowership, 4 Avrupa ülkesine enerji gemisi göndermek için görüşmeler yapıyor

İstanbul

Türk enerji gemi şirketi Karpowership, dört Avrupa ülkesiyle 2 gigavat kapasiteli yüzer enerji santrali tedariki için görüşüyor.

Karpowership'in AA muhabiri ile paylaştığı bilgilere göre, şirketin Avrupa ülkelerine hızla temin edebileceği 2 gigavat kapasiteli 8 enerji gemisi bulunuyor. Gemilerin en büyüğü 500 megavat kurulu güce sahip.

Sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapabilen yüzer enerji gemilerinin ülke elektrik şebekesine yaklaşık 30 gün içinde bağlantısı yapılabiliyor.

Avrupa ülkelerinin yaklaşan kış dönemi öncesinde enerji tedarikini artırmak için Karpowership'ten talep ettiği gemilerin, 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceği ve bölgesel merkezi ısıtma sistemlerini de destekleyebileceği öngörülüyor.

Hali hazırda 4 Avrupa ülkesi Karpowership ile enerji gemisi tedariki için görüşmelerini sürdürüyor.

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, yaptığı açıklamada, Avrupa'da kış yaklaşırken enerji krizinin etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Karpowership, arz kısıtına karşı hızlı, esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Holding iştiraki olan Karpowership'in toplamda 6 gigavat kapasiteli enerji gemisi bulunuyor.

Afrika, Küba ve Brezilya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yüzer enerji santrallerinden elektrik üretimi yapan Karpowership, söz konusu görüşmelerin tamamlanması halinde ilk kez Avrupa'ya enerji gemisi göndermiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA, CICA Zirvesi’nin sonuç bildirisine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatı ortadan kaldırılacak, EYT kapsamlı olacak
TİHEK'ten bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali nedeniyle uyarı cezası

Benzer haberler

Karpowership, 4 Avrupa ülkesine enerji gemisi göndermek için görüşmeler yapıyor

Karpowership, 4 Avrupa ülkesine enerji gemisi göndermek için görüşmeler yapıyor

ABD'nin stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesinde

ABD'den Türkiye ile enerji dönüşümü ve nükleer enerjide iş birliğini artırma sinyali

İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı

İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı
Hollanda'da yaşanan enerji krizinden etkilenen camiler için çözüm yolları aranıyor

Hollanda'da yaşanan enerji krizinden etkilenen camiler için çözüm yolları aranıyor
Avrupa’da 'enerji milliyetçiliği rüzgarı' kış gelmeden esmeye başladı

Avrupa’da 'enerji milliyetçiliği rüzgarı' kış gelmeden esmeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet