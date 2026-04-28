Karbon yakalama ve depolama kapasitesinin 2030'da 5 kat artması bekleniyor Küresel ölçekte karbon yakalama ve depolama (CCS) kapasitesinin 2030 yılına kadar önemli ölçüde artarak 2025’e kıyasla yaklaşık 5 kat büyümesi öngörülüyor.

AA muhabirinin Küresel Karbon Yakalama ve Depolama Enstitüsü 2025 Durum Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, dünyada CCS tesisleri ve projelerinde hızlı artış kaydedildi.

Enerji santralleri ve sanayi tesislerinden salınan karbondioksitin kaynağında yakalanarak taşınması ve yer altındaki güvenli jeolojik formasyonlarda depolanmasını kapsayan CCS teknolojisi, özellikle emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerde öne çıkıyor.

Rapora göre, 2024-2025 döneminde küresel CCS ekosistemi büyümesini sürdürdü. Operasyonel tesis sayısı 50’den 77’ye yükselirken planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki toplam proje sayısı 734’e ulaştı.

İnşaat halindeki tesislerin devreye alınmasıyla mevcut kapasitenin kısa vadede yaklaşık yüzde 70 artması bekleniyor.

Büyümede, hükümetlerin uygulamaya aldığı teşvik mekanizmaları ve karbon fiyatlandırma sistemleri etkili olurken özellikle çimento, demir-çelik ve kimya sektörlerinde CCS teknolojisi temel çözüm araçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD ve Avrupa öne çıkıyor

ABD, Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında sağlanan teşviklerle en geniş CCS proje portföyüne sahip ülke konumunu koruyor.

Avrupa’da ise Birleşik Krallık, Norveç ve Hollanda, Kuzey Denizi’ndeki tükenmiş doğal gaz sahalarını depolama alanlarına dönüştürerek bölgedeki çalışmalara öncülük ediyor.

Asya’da Çin, kömür santrallerine entegre CCS projeleriyle kapasitesini artırırken Avustralya ve Malezya sınır ötesi karbon taşımacılığı ve depolama alanında bölgesel merkez olma yönünde adımlar atıyor.

Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, enerji sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla büyük ölçekli CCS tesislerine yatırım yapıyor.

Raporda, 2050 net sıfır hedeflerine ulaşılabilmesi için mevcut büyüme hızının artırılması gerektiği, bu kapsamda uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve depolama alanlarına yönelik lisans süreçlerinin hızlandırılmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.