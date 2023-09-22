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Ekonomi

Karapınar GES 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

Konya'da, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin devreye alınmasıyla yaklaşık 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçildi.

Abdullah Doğan  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Karapınar GES 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

Konya

Kurulumuna Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyada sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki Kalyon Karapınar GES, 3 milyon 256 bin 38 güneş panelinden oluşuyor.

Paneller parça parça kuruldukça üretime geçirilen ve bu yıl mart ayında tam kapasite elektrik üretimine başlayan santral, 1350 megavatlık kurulu gücüyle 2 milyondan fazla nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretilebilecek santral, devreye alındığı günden buyana yaklaşık 400 milyon dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti.

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, AA muhabirine, Karapınar GES'in inşaatına 2020'de başladıklarını hatırlattı.

Çalışmalar devam ederken tamamlanan bölümlerin devreye alınarak elektrik üretimi yapıldığını anlatan Ata, "İlk günden bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üretmiş olduk. Yaklaşık olarak 400 milyon dolar civarında doğal gaz kullanımının önüne geçtik. Yine aynı şekilde 3 milyon tonun üzerinde karbon salınımı da engellendi. Dolayısıyla ekonomiye katkısı noktasında bu tesis çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Hem enerji arz güvenliğine hizmet ederken hem de enerjide dışa bağımlılığı daha yönetilebilir hale getirmek için çok önemli bir tesis." diye konuştu.

Güneşten ekonomiye yıllık 600 milyon dolarlık katkı

Ata, Karapınar GES'in 1350 megavat kurulu gücü ile dünyanın en büyük santrallerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu santral Avrupa'nın en büyük santrali, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Yıllık toplamda fabrika ve güneş santrali 600 milyon dolara yakın ekonomiye net katkıda bulunuyor, katma değeri var." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyon Enerji'nin devam eden yatırımı 1 milyar 800 milyon dolar

Kalyon Enerji'nin Türkiye'de sürdürdüğü 3 önemli GES projesi olduğunu anımsatan Ata, şunları kaydetti:

"İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. 400 megavatın üzerinde 350 milyon dolarlık bir yatırım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yatırımı devam eden 1220 megavatlık rüzgar santrali projelerimiz var. Onlar da önümüzdeki 3-4 yıl içinde tamamlanmış olacak. Bunların da toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar. Şu anda devam eden yatırımlarımızın toplamı 1 milyar 800 milyon dolar. Hem rüzgar enerjisi santralleri hem de güneş enerjisi santralleri devam ediyor."

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