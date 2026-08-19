Karadenizli balıkçılar yeni sezonda bolca palamut avlamayı bekliyor

Tekne ve ağlarının onarımını büyük ölçüde tamamlayan balıkçılar, denize açılmak için gün sayıyor.

Ordu'daki Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçıların teknelerinde ve ekipmanlarında bakım, onarım yaptığını söyledi.

Ağların onarıldığını, teknelerdeki eksiklerin giderildiğini belirten Karadeniz, yeni sezon için hazırlıkların neredeyse tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz, geçen sezon hamsinin bol, palamudun ise az avlandığını, bu sezon palamuttan umutlu olduklarını dile getirdi. Karadeniz, "Geçen sezon son 8 yılın en fazla hamsisi avlanmıştı ancak palamuttan umduğumuzu bulamamıştık. Bu sezon ise palamudun bol olacağı görünüyor." dedi.

Karadeniz, diğer balıkçıların tespitlerinin de bu yönde olduğunu ifade ederek, "Doğudan batıya hemen hemen Türkiye'nin tüm sahillerinde palamut yoğun görünüyor." diye konuştu.

Balıkçı Tarık Arslantürk de palamudun yanı sıra istavrit, mezgit ve barbunun bolca avlanacağını belirterek, "Çok güzel bir sezon bizleri bekliyor. 1 Eylül'den itibaren tezgahlarımız şenlenecek. İnşallah vatandaşlarımız balığa doyacak." ifadesini kullandı.

Sezona sayılı günler kaldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda gemisinin bakımını yapan Ayhan Çalış, bu sezon şimdiye kadarki en iyi av dönemlerinden birini geçirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Denizde palamudun bol göründüğünü belirten Çalış, "Şu anda görüntü o ama tabii nasip. İnşallah daha güzel olacak, düşüncemiz o yönde." dedi.

Sezona sayılı günler kala ağ tamirini sürdürdüklerini söyleyen Çalış, "Yanmış ağlar var, onları değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Küçük küçük delikleri var, bunları kapatmaya çalışıyoruz. Şu anda bakımdayız. İnşallah 3-5 güne bitireceğiz." diye konuştu.

Rızıklarının denizden çıktığını belirten Çalış, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Yoroz Limanı balıkçılarından Emin Şimşek de "İnşallah bu sene palamut da hamsi de bol, bereketli olur. Hem vatandaşlarımızın hem çalışanların yüzü güler." dedi.

Balıkçı Rahman Şahin, geçen yıl torik, istavrit ve hamsi avladıklarını, bu sezon ise denizde palamut bolluğu olduğunu ifade etti.

Emrehan Köroğlu da sezondan ümitli olduklarını vurgulayarak, "Palamuttan beklentimiz yüksek. İnşallah devamında hamsiden de aynı beklentiyi sağlayabilirsek bizim için iyi olacak. Umarım herkes kazasız belasız bir sezon geçirir." ifadesini kullandı.