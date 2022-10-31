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Ekonomi

Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğu hamsi varlığını olumsuz etkileyebilir

Karadeniz'de bu yıl palamutta bolluk yaşanmasının hamsiyi olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 31.10.2022
Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğu hamsi varlığını olumsuz etkileyebilir Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü - AA

Samsun

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine, bu yıl palamut bolluğu yaşandığını, palamut çok olduğu zaman diğer balıkların bundan olumsuz etkilenebildiğini söyledi.

Olumsuz etkilenmenin rakamsal boyutunun yapılacak araştırmalar sonucu ortaya konulabileceğini belirten Samsun, önceki yıllarda ekim sonu kasım başı gibi tarihlerde denizde daha fazla hamsi görüldüğüne işaret etti.

Prof. Dr. Samsun, "Bir kural var, büyük balık her zaman küçük balığı yer. Palamut balığının çok olması diğer küçük balıklar gibi hamsinin de varlığını azaltır. Ama bu sadece palamuda bağlanamaz. İklim koşulları, balığın üremesi, denizin gerekli besin değerlerini taşıması gibi pek çok konuya da bağlıdır ama bu sene hamsinin daha az olacağı ve daha kısa süre olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Palamut denizin en obur balığıdır"

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç da denizin bu yıl plankton ve verimlilik bakımından zengin olduğunu, bunun da balık bolluğuna yansıdığını kaydetti.

Hamsinin her yıl kasımın ortalarında tezgahlarda genişçe yer bulduğuna işaret eden Malkoç, "Havalar şu an güzel gidiyor. Bu yağmurlar ile deniz soğumaya devam ediyor. Dağların yükseklerine kar atıyor. Bu bizim için çok verimli. Deniz de biraz sıcaklık var iklimden dolayı. Palamudun fazla olması hamsiye olumsuz etki edebilir. İstavrite bile etki etti. Palamut denizin en obur balığıdır. " diye konuştu.

Palamutta yaşanan bolluğun hamside yaşanamayabileceğine işaret eden Malkoç, şu an palamudun bol ve fiyatının uygun olduğunu belirterek vatandaşlara kışın da tüketebilmek içi buzluğa palamut koymaları tavsiyesinde bulundu.

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